У Львівській області СБУ викрила в корупції посадовця "Нафтогазу"

За даними досудового слідства, посадова особа філії "Новояворівські електромережі", управління якою здійснює ТОВ "Нафтогаз Тепло", налагодив масштабну схему отримання хабарів.

Зокрема, за 1,4 млн грн посадовець "гарантував" не створювати штучних перешкод у підключенні житлового будинку до електромереж, а також обіцяв сприяти у стабільному забезпеченні споживачів електроенергією.

Правоохоронці затримали чиновника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання авансу в 1 млн гривень.

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії, перевіряється інформація щодо інших фактів отримання хабарів та можливої причетності до корупційної схеми.