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У Харкові затримали поліцейського за "продаж" посади в ДБР

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П'ятниця 28 травня 2021 15:53
У Харкові затримали поліцейського за "продаж" посади в ДБР Фото: поліцейського затримали на "продажі" посади в ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Харкові затримали працівника одного із відділень районного управління поліції, який "продавав" посаду в Держбюро розслідувань. За свої "послуги" він просив 5 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі ДБР.

Так, за даними слідства, поліцейський запевнив мешканця Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії ДБР. Він пообіцяв "посприяти" у працевлаштуванні до одного із підрозділів Теруправління ДБР у Полтаві.

27 травня 2021 року під час передачі першої частини хабаря у розмірі 2,5 тис. доларів США поліцейського було затримано.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Раніше Служба безпеки України у Полтавській області викрила "торгівлю" посадами. Організатор обіцяв за 200 тисяч доларів вирішити "на найвищому рівні" питання призначення на держпосаду.

РБК-Україна також писало про спробу "продажу" посади голови Миколаївської облдержадміністрації.

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