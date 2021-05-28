У Харкові затримали поліцейського за "продаж" посади в ДБР

У Харкові затримали працівника одного із відділень районного управління поліції, який "продавав" посаду в Держбюро розслідувань. За свої "послуги" він просив 5 тисяч доларів.

Так, за даними слідства, поліцейський запевнив мешканця Харкова, що начебто має зв’язки у конкурсній комісії ДБР. Він пообіцяв "посприяти" у працевлаштуванні до одного із підрозділів Теруправління ДБР у Полтаві.

27 травня 2021 року під час передачі першої частини хабаря у розмірі 2,5 тис. доларів США поліцейського було затримано.

Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.