У Миколаївській області на хабарі затримали слідчого: вимагала гроші за закриття справи

У Миколаївській області співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на хабарі затримали начальника слідчого відділення одного з районних підрозділів регіонального управління. Вона вимагала гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності.

Про це повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України .

Зазначається, що 34-річна співробітниця поліції вимагала з місцевої жительки гроші за прийняття рішення про закриття кримінального провадження, розпочатого за ст. 309 КК України. Начальник слідчого відділу оцінила свої "послуги" у 25 тисяч гривень.

Для отримання грошей співробітниця поліції відправила посередника. Речовий доказ в отриманні хабаря вилучено. У поліцейському управлінні проведено обшук.

За даним фактом призначено службове розслідування. Вирішується питання про звільнення підозрюваної зі служби в поліції. Керівництво районного управління відсторонене від виконання своїх обов'язків.

Фото: затримання слідчого на хабарі (old.npu.gov.ua)