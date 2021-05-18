У Миколаївській області слідчого затримали на хабарі: вимагав гроші за закриття справи
У Миколаївській області співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції на хабарі затримали старшого слідчого поліції з особливо важливих справ. Він вимагав і отримав від фігуранта кримінальної справи 1,5 тисячі доларів за непритягнення його до відповідальності.
Про це повідомила прес-служба Миколаївської обласної прокуратури.
За даними слідства, слідчий поліції зажадав і отримав від громадянина хабар у розмірі 1,5 тисячі доларів за те, щоб він його не притягував до кримінальної відповідальності.
Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди чиновником). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.
Фото: затримання слідчого на хабарі в Миколаївській області (facebook.com/mykprok)
Нагадаємо, 17 травня Служба безпеки України (СБУ) затримала адвоката при спробі дачі хабаря співробітнику спецслужби за допомогу в легалізації іноземців в Україні з країн з підвищеною терористичною загрозою. Правозахисник хотів "налагодити" постійну співпрацю, пропонуючи по 400 доларів за одну людину.
Зазначимо, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних прикрас на суму більш ніж 8,5 млн гривень. Обвинувальний акт був направлений до суду.
РБК-Україна писало, що офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до дачі хабаря.