Во Львовской области СБУ разоблачила в коррупции чиновника "Нафтогаза"

По данным предварительного следствия, должностное лицо филиала "Новояворовск электросети", управление которого осуществляет ООО "Нафтогаз Тепло", наладил масштабную схему получения взяток.

В частности, за 1,4 млн гривен чиновник "гарантировал" не создавать искусственных препятствий в подключении жилого дома к электросетям, а также обещал оказать содействие в стабильном обеспечении потребителей электроэнергией.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при получении аванса в 1 млн гривен.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжаются следственные действия, проверяется информация о других фактов получения взяток и возможной причастности к коррупционной схемы.