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Взяли в плен в боях. Трех окупантов из "Шторм-Z" приговорили к 15 годам тюрьмы

Иллюстративное фото: трех российских окупантов суд отправил в тюрьму (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Суд назначил наказание трем предателям, воевавшим против Украины в рядах российской оккупационной группировки "Шторм-Z" и взятых в плен во время жестоких боестолкновений на восточном фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Фигуранты получили сроки по 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

На основании собранных доказательств суд признал всех трех злоумышленников виновными по статьям Уголовного кодекса Украины: ⁠чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Отмечается, что двое злоумышленников украинские воины взяли в плен в Донецкой области во время российских "мясных" штурмов под Авдеевкой и Бахмутом. А третьего - задержали в ходе боев в районе Волновахи.

Кто фигуранты

Среди осужденных - уроженец временно оккупированного Кальмиусского, который после широкомасштабного вторжения РФ добровольно "мобилизовался" в ряды захватчиков на должность стрелка. Затем он был назначен снайпером в составе 114-й мотострелковой Енакиево-Дунайской бригады Южного военного округа ВС РФ.

"В октябре 2023 года боевик выполнял задачи российского командования по захвату Авдеевки. Тогда он штурмовал позиции ВСУ в районе Красногоровки, где и попал в плен к украинским защитникам", - рассказали в спецслужбе.

Другой фигурант - житель временно оккупированной территории Луганской области, добровольно вступивший в армию РФ в июле 2022 года. Захватчики назначили его на должность стрелка и отправили охранять склады с боеприпасами врага под Соледаром, а затем перебросили на подкрепление оккупационных группировок на Бахмутском направлении.

Еще один осужденный - житель оккупированного Крыма, который, отбывая наказание в колонии в Волгограде за торговлю наркотиками, заключил контракт с Минобороны РФ и присоединился к штурмовому батальону "Шторм-Z". В октябре прошлого года его "отправили" в Волновахский район для участия в боевых действиях против Сил обороны Украины.

 

Суды над российскими оккупантами

Ранее в январе сообщалось, что восьмерым пленным боевикам "Л/ДНР", воевавшим против ВСУ на Донбассе и в Харьковской области, сейчас грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним также, что на днях правоохранители в Днепре задержали бывшего боевика "ЛНР", который помогал россиянам обстреливать город. Теперь ему грозит тюремное заключение.

А 29 января приговорили к пожизненному лишению свободы российского военного, который весной 2022 года на территории Черниговской области убил двух человек.

Перед тем сообщалось, что в ноябре прошлого года в Киеве боевик "ДНР" был приговорен к 15 годам тюрьмы. Фигурант заряжал вражеские танки.

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