Взяли в полон у боях. Трьох окупантів із "Шторм-Z" засудили до 15 років тюрми

Суд призначив покарання трьом зрадникам, які воювали проти України в лавах російського окупаційного угруповання "Шторм-Z" та були взяті в полон під час жорстоких боєзіткнень на східному фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України (СБУ).
Фігуранти отримали терміни по 15 років тюрми із конфіскацією майна.
На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Зазначається, що двох зловмисників українські воїни взяли у полон в Донецькій області під час російських "м'ясних" штурмів під Авдіївкою та Бахмутом. А третього - затримали у ході боїв у районі Волновахи.
Серед засуджених - уродженець тимчасово окупованого Кальміуського, який після широкомасштабного вторгення РФ добровільно "мобілізувався" до лав загарбників на посаду стрілка. Потім він був призначений снайпером у складі 114-ї мотострілецької Єнакієво-Дунайської бригади Південного військового округу ЗС РФ.
"У жовтні 2023 року бойовик виконував завдання російського командування щодо захоплення Авдіївки. Тоді він штурмував позиції ЗСУ в районі Красногорівки, де й потрапив у полон до українських захисників", - розповіли в спецслужбі.
Інший фігурант - житель тимчасово окупованої території Луганської області, який добровільно вступив до війська РФ у липні 2022 року. Загарбники призначили його на посаду стрільця і відправили охороняти склади з боєприпасами ворога під Соледаром, а згодом перекинули на підкріплення окупаційних угруповань на Бахмутському напрямку.
Ще один засуджений - житель окупованого Криму, який, відбуваючи покарання в колонії у Волгограді за торгівлю наркотиками, уклав контракт з Міноборони РФ та приєднався до штурмового батальйону "Шторм-Z". У жовтні минулого року його "відрядили" до Волноваського району для участі в бойових діях проти Сил оборони України.
Раніше у січні повідомлялося, що вісьмом полоненим бойовикам "Л/ДНР", які воювали проти ЗСУ на Донбасі та в Харківській області, нині загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо також, днями правоохоронці у Дніпрі затримали колишнього бойовика "ЛНР", який допомагав росіянам обстрілювати місто. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення.
А 29 січня засудили до довічного позбавлення волі російського військового, який навесні 2022 року на території Чернігівської області вбив двох людей.
Перед тим повідомлялося, що в листопаді минулого року в Києві бойовика "ДНР" засудили до 15 років в'язниці. Фігурант заряджав ворожі танки.
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