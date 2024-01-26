Восемь боевиков "Л/ДНР" воевали на Донбассе и попали в плен. Им грозит пожизненное

Восемь боевиков из "ЛНР" и "ДНР" воевали против ВСУ на Донбассе и в Харьковской области, но потом попали в плен. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру .

Детали дела

Подозреваемые - жители Донецкой и Луганской областей, которые перешли на сторону врага и воевали против украинских военных. Большинство имели военный опыт в оккупационных подразделениях еще с 2014 года, проходя службу по контракту.

Среди них - "заместитель командира взвода" в т. н. "10-й отдельной артиллерийской бригаде ЛНР", "наводчик-оператор танка" т. н. "3-й отдельной мотострелковой бригады", а также "стрелки" т. н. "народной милиции ЛНР".

Им грозит пожизненное лишение свободы

В течение 2022 года они принимали активное участие в штурме украинских населенных пунктов в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, где их взяли в плен военнослужащие ВСУ.

Фото: Оккупанты (facebook.com)

Восьми гражданам сообщено о подозрении в:

государственной измене;

участия в незаконных вооруженных формированиях, созданных на временно оккупированной территории или в вооруженных формированиях государства-агрессора.

Суды над боевиками и представителями ДНР

В октябре сообщалось, что правоохранители Чехии закончили расследование в отношении так называемого "почетного консула "ДНР" Нелы Лесковой. Дело передано в суд.

Уже в ноябре стало известно, что в Киеве боевик "ДНР" приговорен к 15 годам тюрьмы, он заряжал вражеские танки.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении боевика "ДНР" Артема Жоги. Ему грозит 12 лет тюрьмы.