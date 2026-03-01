Взяли на абордаж: военные Бельгии впервые задержали "теневой" танкер РФ

Детали операции Blue Intruder

По словам Франкена, операция под кодовым названием "Синий нарушитель" (Blue Intruder) была проведена в течение последних нескольких часов. Бельгийские военнослужащие при поддержке оборонного ведомства Франции высадились на борт нефтяного танкера, принадлежащего к так называемому "теневому флоту" России.

"Сейчас судно сопровождается в порт Зебрюгге, где оно будет арестовано. Операцию провела команда исключительно храбрых военнослужащих. Замечательная работа", - отметил он.

Фото: задержание танкера "теневого флота" РФ (x.com/FranckenTheo)

Что такое "теневой флот" РФ

Теневой флот - это сеть старых нефтяных танкеров с анонимными владельцами, которые Россия использует для обхода западных санкций и ценового потолка на нефть. Такие суда часто не имеют надлежащего страхования и отключают системы идентификации, что создает значительные экологические риски для стран, мимо берегов которых они курсируют.

Напомним, страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) в последнее время усилили давление на российский танкерный флот. Ранее ряд европейских государств, в частности Дания, заявляли о намерениях ограничить проход сомнительных судов через свои территориальные воды из-за угрозы разлива нефти и финансирования военной агрессии РФ.