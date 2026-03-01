Взяли на абордаж: військові Бельгії вперше затримали "тіньовий" танкер РФ

Деталі операції Blue Intruder

За словами Франкена, операція під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) була проведена протягом останніх кількох годин. Бельгійські військовослужбовці за підтримки оборонного відомства Франції висадилися на борт нафтового танкера, що належить до так званого "тіньового флоту" Росії.

"Наразі судно супроводжується до порту Зебрюгге, де воно буде арештоване. Операцію провела команда винятково хоробрих військовослужбовців. Чудова робота", - зазначив він.

Фото: затримання танкера "тіньового флоту" РФ (x.com/FranckenTheo)

Що таке "тіньовий флот" РФ

Тіньовий флот - це мережа старих нафтових танкерів з анонімними власниками, які Росія використовує для обходу західних санкцій та цінової стелі на нафту. Такі судна часто не мають належного страхування та відключають системи ідентифікації, що створює значні екологічні ризики для країн, повз береги яких вони курсують.

Нагадаємо, країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) останнім часом посилили тиск на російський танкерний флот. Раніше низка європейських держав, зокрема Данія, заявляли про наміри обмежити прохід сумнівних суден через свої територіальні води через загрозу розливу нафти та фінансування військової агресії РФ.