Взяли 2200 пленных: Зеленский о потерях РФ в Добропольской операции

Российские войска планировали захватить Покровск еще год назад, однако Вооруженные силы Украины сорвали эти намерения, нанеся врагу значительные потери.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с журналистами 27 октября.

По словам главы государства, Россия сосредоточила на этом направлении огромные силы - настолько большие, что Украина физически не может противопоставить соразмерное количество военных. Несмотря на это, противник не достиг запланированных результатов.

"На Покровск они отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать столько. Один к восьми людям. Вы представьте себе, сколько там у "русских" сил. Но при этом запланированного результата у них нет. Они показывают карты с захваченным Покровском, но это просто ложь", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что россияне пытаются заверить США в том, что Покровск полностью захвачен, однако это не так.

"Они же им показывают карты уже с захваченным Покровском, рассказывают, как они на Днепровщине стоят, как они захватили 90% востока Украины. Это просто ложь", - говорит Зеленский.

Президент подчеркнул, что удержание Покровска имеет стратегическое значение, ведь Кремль стремится использовать город как политический аргумент, чтобы навязать миру мнение о якобы "неизбежном" отступлении Украины с востока.

"То, что мы держим Покровск и они постоянно переносят планы своей кампании, - это доказывает миру, что они врут и что стоит продолжать помогать Украине", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил, что во время боевых действий на востоке украинские силы взяли в плен 2200 российских военных только за первые шесть месяцев 2025 года.

"Весь восток - Доброполье, Покровск - принесли 2200 российских пленных. Представьте, сколько они потеряли", - отметил президент.