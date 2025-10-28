Взяли 2200 полонених: Зеленський про втрати РФ у Добропільській операції

Російські війська планували захопити Покровськ ще рік тому, однак Збройні сили України зірвали ці наміри, завдавши ворогу значних втрат.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський розповів під час зустрічі з журналістами 27 жовтня.

За словами глави держави, Росія зосередила на цьому напрямку величезні сили - настільки великі, що Україна фізично не може протиставити співмірну кількість військових. Попри це, противник не досяг запланованих результатів.

"На Покровськ вони віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати стільки. Один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у "рускіх" сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. Вони показують карти із захопленим Покровськом, але це просто брехня", - сказав Зеленський.

Він розповів, що росіяни намагають запевнити США у тому, що Покровськ повністю захоплено, однак це не так.

"Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня", - каже Зеленський.

Президент наголосив, що утримання Покровська має стратегічне значення, адже Кремль прагне використати місто як політичний аргумент, щоб нав’язати світу думку про нібито "неминучий" відступ України зі сходу.

"Те, що ми тримаємо Покровськ і вони постійно переносять плани своєї кампанії, - це доводить світові, що вони брешуть і що варто продовжувати допомагати Україні", - підкреслив він.

Зеленський також повідомив, що під час бойових дій на сході українські сили взяли в полон 2200 російських військових лише за перші шість місяців 2025 року.

"Весь схід - Добропілля, Покровськ - принесли 2200 російських полонених. Уявіть, скільки вони втратили", - зазначив президент.