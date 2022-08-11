Конференція щодо України в Копенгагені: про що домовилися союзники
Сьогодні, 11 серпня 2022 року, пройшла Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені (Данія) щодо України. Учасники домовилися продовжувати військову підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову декларацію конференції.
Повідомляється, що учасники конференції засудили жорстокість Росії і вбивства мирних українців, а також висловили свою повну підтримку Україні. Вони також домовилися:
- сприяти постійному довгостроковому фінансуванню України
- збільшити виробництво озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів
- розвивати і збільшувати підготовку українських військових
- сприяти зусиллям України з розмінування
Також у декларації йдеться, що союзники зобов'язуються збільшити фінансування військової допомоги. Чергова зустріч пройде у вересні в дистанційному форматі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на конференції в Копенгагені союзники оголосили про виділення ще 1,5 млрд євро на військову допомогу Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.