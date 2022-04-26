Вибухи, "червоний рівень" небезпеки та блокпости: що відбувається у Придністров'ї сьогодні

Ситуація у невизнаному Придністров'ї загострюється. Після серії вибухів влада самопроголошеної республіки оголосила про "червоний рівень" терористичної загрози, а в Молдові зібрали Радбез. Люди масово виїжджають на підконтрольні Молодові території, на в'їздах до міст "ПМР" встановлюють блокпости.
Усі подробиці про те, що відбувається в Придністров'ї на даний момент - у матеріалі РБК-Україна.
Упродовж останніх двох днів на території "Придністровської Молдавської республіки" відбуваються вибухи на об'єктах інфраструктури.
О 17:45 25 квітня у Тирасполі прогриміло кілька вибухів у будівлі так званого "Міністерства держбезпеки". Від ударної хвилі вибило вікна у сусідніх будинках, але ніхто не постраждав. У МВС "республіки" заявили, що будівлю обстріляли із ручного протитанкового гранатомета.
Вранці 26 квітня в селі Маяк Григоріопольського району було підірвано дві вежі радіоцентру, які нібито ретранслювали сигнали російського радіо.
За заявою влади "ПМР", ще одна атака 26 квітня відбулася у військовій частині в селі Паркани.
У вівторок у самопроголошеній "ПМР" запровадили "червоний рівень" терористичної загрози та заявили про "захист інтересів республіки".
У сепаратистській частині Молдови діятимуть такі обмеження:
Після повідомлень про вибухи в Придністров'ї на пунктах пропуску утворилися черги з авто у напрямку виїзду на територію Молдови.
Через останні події у Придністров'ї президент Молдови Майя Санду скликала засідання Вищої Ради безпеки на 13:00 26 квітня. За його підсумками, глава держави дасть брифінг.
Раніше спецслужби Молдови заявили, що метою вибухів у Тирасполі є створення приводу для зростання напруженості у Придністровському регіоні.
У Головному управлінні розвідки України вважають, що вибухи у "МДБ" Придністров'я – спланована провокація ФСБ Росії для нагнітання в регіоні панічних та антиукраїнських настроїв.
Мета провокації – виправдати війну в Україні та залучити "ПМР" до бойових дій на українській території.
Також за даними ГУР, керівники Придністров'я знали заздалегідь про атаку в Тирасполі. Розвідка опублікувала документ від 22 квітня, в якому йшлося про необхідність підготувати "захищений пункт управління цивільної оборони міста". У разі відсутності ставилося завдання про його термінове створення.
Під час військових дій в Україні війська агресора хочуть отримати вихід до Придністров'я для "захисту" російськомовних громадян.
В одній із недавніх заяв керівництва РФ йдеться про те, що у Придністров'ї зазначаються факти утиску російськомовного населення. Одним із завдань другої другої фази "спецоперації" має стати встановлення повного контролю на півдні України для виходу до Придністровського регіону Молдови.
Нагадаємо, у Молдові спростували повідомлення про закриття повітряного простору через вибухи у Придністров'ї. Польоти над країною були обмежені ще з початку війни в Україні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ не виявили ознак підготовки до війни у невизнаному Придністров'ї.