Вибухи, "червоний рівень" небезпеки та блокпости: що відбувається у Придністров'ї сьогодні

Що сталося

Упродовж останніх двох днів на території "Придністровської Молдавської республіки" відбуваються вибухи на об'єктах інфраструктури.

О 17:45 25 квітня у Тирасполі прогриміло кілька вибухів у будівлі так званого "Міністерства держбезпеки". Від ударної хвилі вибило вікна у сусідніх будинках, але ніхто не постраждав. У МВС "республіки" заявили, що будівлю обстріляли із ручного протитанкового гранатомета.

Вранці 26 квітня в селі Маяк Григоріопольського району було підірвано дві вежі радіоцентру, які нібито ретранслювали сигнали російського радіо.

За заявою влади "ПМР", ще одна атака 26 квітня відбулася у військовій частині в селі Паркани.

Фото: антени у селі Маяк після вибуху (twitter.com/AnonOpsSE)

"Червоний рівень" небезпеки

У вівторок у самопроголошеній "ПМР" запровадили "червоний рівень" терористичної загрози та заявили про "захист інтересів республіки".

У сепаратистській частині Молдови діятимуть такі обмеження:

"силові структури" переводять на посилений режим несення служби;

у містах встановлять блокпости. Вдень проводитимуть вибіркові перевірки, а вночі - всіх, хто в'їжджає до населених пунктів;

заклади освіти переводять на дистанційний режим до кінця навчального року;

скасовується парад до 9 травня.

Після повідомлень про вибухи в Придністров'ї на пунктах пропуску утворилися черги з авто у напрямку виїзду на територію Молдови.

Фото: затори на виїзді з Придністров'я (twitter.com/moldovalibera)

У Молдові скликали засідання Радбезу

Через останні події у Придністров'ї президент Молдови Майя Санду скликала засідання Вищої Ради безпеки на 13:00 26 квітня. За його підсумками, глава держави дасть брифінг.

Раніше спецслужби Молдови заявили, що метою вибухів у Тирасполі є створення приводу для зростання напруженості у Придністровському регіоні.

Провокація спецслужб РФ

У Головному управлінні розвідки України вважають, що вибухи у "МДБ" Придністров'я – спланована провокація ФСБ Росії для нагнітання в регіоні панічних та антиукраїнських настроїв.

Мета провокації – виправдати війну в Україні та залучити "ПМР" до бойових дій на українській території.

Також за даними ГУР, керівники Придністров'я знали заздалегідь про атаку в Тирасполі. Розвідка опублікувала документ від 22 квітня, в якому йшлося про необхідність підготувати "захищений пункт управління цивільної оборони міста". У разі відсутності ставилося завдання про його термінове створення.

Росія хоче отримати вихід до Придністров'я

Під час військових дій в Україні війська агресора хочуть отримати вихід до Придністров'я для "захисту" російськомовних громадян.

В одній із недавніх заяв керівництва РФ йдеться про те, що у Придністров'ї зазначаються факти утиску російськомовного населення. Одним із завдань другої другої фази "спецоперації" має стати встановлення повного контролю на півдні України для виходу до Придністровського регіону Молдови.