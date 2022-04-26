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Молдова спростувала дані щодо закриття повітряного простору через ситуацію в Придністров'ї

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Кишинів, Вівторок 26 квітня 2022 13:06
Молдова спростувала дані щодо закриття повітряного простору через ситуацію в Придністров'ї Фото: Молдова спростувала дані щодо закриття повітряного простору через ситуацію в Придністров'ї (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Молдові спростували інформацію про закриття повітряного простору нібито через ситуацію в невизнаному Придністров'ї. Там нагадали, що рішення про його закриття було прийнято ще моменту початку повномасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління цивільної авіації Молдови.

"У зв'язку з поширенням у соціальних мережах інформації про те, що повітряний простір Молдови обходять стороною в радіусі близько 100 кілометрів, орган цивільної авіації дає такі роз'яснення: ситуація з використанням повітряного простору Молдови залишається без змін із 21 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому лише з 21 березня частину повітряного простору країни таки відкрили для цивільної авіації, але лише у західному напрямку.

"Саме через це, а також те, що повітряний простір України залишається закритим для цивільної авіації, літаки над Молдовою майже не літають", - зазначають в повідомленні.

Ситуація в невизнаному Придністров'ї

Варто зазначити, що в невизнаному Придністров'ї окупаційна влада напередодні нібито зафіксувала три факти "терористичних" атак, а саме: на будівлю "Міндержбезпеки" в Тирасполі; військову частину в Парканах та радіотелецентр в Маяках.

Після чого президент Молдови скликала засідання Ради безпеки, а у відповідь "керівництво" Придністров’я, встановило червоний рівень терористичної небезпеки та оголосило про "рішення захисту інтересів республіки".

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що є сигнали про плани Росії отримати вихід до Молдови і зокрема до невизнаного Придністров'я. Глава держави запевнив, що українці захищатимуть свою землю.

Додамо, раніше в Росії назвали цілями війни проти України захоплення південних областей країни і отримання сухопутного виходу до невизнаного Придністров'я нібито для "захисту" російськомовних.

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