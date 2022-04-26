У невизнаному "Придністров'ї" підірвали дві вежі зв'язку, - ЗМІ

На території невизнаного "Придністров'я", у селищі Маяк Григоріопольського району пролунали два вибухи. Попередньо, повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

"Сьогодні вночі у селищі Маяк Григоріопольського району сталися вибухи. Інформація офіційно підтверджена. Повідомляється про дві підірвані вежі зв'язку. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Згодом так зване "МВС" невизнаного Придністров'я підтвердило інформацію, що внаслідок двох вибухів у селищі Маяк з ладу було виведено дві потужні антени радіоцентру. Вони нібито ретранслювали російське радіо.

Нагадаємо, раніше у невизнаному Придністров'ї заявили про нібито обстріл "Міністерства держбезпеки".

Після чого в Міноборони України пояснили, що серія вибухів у будівлі так званого "Міністерства державної безпеки" невизнаного Придністров'я - це спланована провокація російських спецслужб. Москва продовжить теракти в Тирасполі та інших містах окупованої території Молдови.

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