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Вибухи в столиці невизнаного Придністров'я - це провокація Росії, - розвідка

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 21:37
Вибухи в столиці невизнаного Придністров'я - це провокація Росії, - розвідка Фото: наслідки вибуху в будівлі "МДБ Придністров'я" (twitter.com/Lalipooo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Серія вибухів у будівлі так званого "міністерства державної безпеки" невизнаного Придністров'я - це спланована провокація російських спецслужб. Москва продовжить теракти в Тирасполі та інших містах окупованої території Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У столиці невизнаної "Придністровської Молдавської Республіки" (ПМР) 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулися в приміщенні, де розташовані офіси місцевого "Міністерства державної безпеки" і філії російської "Федеральної Служби безпеки" в ПМР", - зазначили в ГУР.

В результаті вибухів задні отримало пошкодження. Імовірно, обстріл проводився з ручних протитанкових гранатометів (РПГ).

У ГУР додали, що для керівництва Придністров'я обстріл будівлі в центрі Тирасполя не став несподіванкою. Ще 22 квітня стало відомо про плани влади ПМР підготувати "захищений пункт управління цивільної оборони міста". При цьому підкреслювалося, що в разі його відсутності ставилося завдання про його термінове створення.

"Тобто, ще за три дні до інциденту, керівники ПМР вже готувалися до його проведення і подбали про облаштування захищеного і комфортного бункера", - додали в розвідці, опублікувавши копію відповідного запиту.

Вибухи в столиці невизнаного Придністров'я - це провокація Росії, - розвідка

Фото: запит про захищений пункт управління цивільної оборони Придністров'я (t.me/DIUkraine/405)

Вибухи в Тирасполі, уточнили в ГУР, - це одна із запланованих російськими спецслужбами провокацій, організованих ФСБ для нагнітання в Придністров'ї панічних і антиукраїнських настроїв. Їх мета - виправдати війну в Україні і залучити ПМР до бойових дій на українській території.

"Або в якості території з певним мобілізаційним резервом, або як територію, з якої російські війська можуть проводити атаки на українську територію", - зазначили в розвідці, додавши, що ФСБ продовжить серію провокацій в Придністров'ї.

Реакція Кишинева на вибухи в Тирасполі

У Бюро реінтеграції Молдови заявили, що вибухи в будівлі МДБ невизнаного Придністров'я - це привід для створення напруженості в регіоні. У відомстві закликали зберігати спокій. Служба безпеки країни скликала термінове засідання у зв'язку з подією.

Нагадаємо, раніше в Росії заявили, що в результаті війни проти України розраховують отримати сухопутний вихід до невизнаного Придністров'я нібито для "захисту" російськомовних.

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