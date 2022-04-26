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Спецслужби Молдови назвали вибухи в Тирасполі приводом для створення напруженості в регіоні

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Молдова, Вівторок 26 квітня 2022 05:37
Спецслужби Молдови назвали вибухи в Тирасполі приводом для створення напруженості в регіоні Фото: наслідки вибуху в будівлі "МДБ Придністров'я" (twitter.com/Lalipooo)
Автор: Володимир Костирін

У Бюро реінтеграції Молдови висловилися про серію вибухів у Тирасполі в будівлі так званого "міністерства держбезпеки" самопроголошеного невизнаного Придністров'я в понеділок. Кишинів висловив стурбованість інцидентом, який вважає спробою створити напруженість в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз бюро, опублікований урядом Молдови у Telegram.

"Згідно з наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатомета будівлю так званої структури безпеки регіону. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - йдеться в публікації.

Зазначається, що мета даного інциденту - "створити привід для зростання напруженості" у придністровському регіоні.

"Бюро політик з реінтеграції закликає зберігати спокій і разом з компетентними національними органами стежить за розвитком подій навколо цього інциденту", - вказується в релізі.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці заявили, що вибухи в "столиці" невизнаного Придністров'я є провокацією Росії. При цьому в ГУР України додали, що для керівництва Придністров'я цей обстріл в Тирасполі не став несподіванкою, оскільки ще 22 квітня стало відомо про плани "влади ПМР" підготувати захищений бункер.

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