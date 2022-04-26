Спецслужби Молдови назвали вибухи в Тирасполі приводом для створення напруженості в регіоні

У Бюро реінтеграції Молдови висловилися про серію вибухів у Тирасполі в будівлі так званого "міністерства держбезпеки" самопроголошеного невизнаного Придністров'я в понеділок. Кишинів висловив стурбованість інцидентом, який вважає спробою створити напруженість в регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз бюро, опублікований урядом Молдови у Telegram .

"Згідно з наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатомета будівлю так званої структури безпеки регіону. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає", - йдеться в публікації.

Зазначається, що мета даного інциденту - "створити привід для зростання напруженості" у придністровському регіоні.

"Бюро політик з реінтеграції закликає зберігати спокій і разом з компетентними національними органами стежить за розвитком подій навколо цього інциденту", - вказується в релізі.