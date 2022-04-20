ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ЗСУ не виявили ознак підготовки до війни у невизнаному Придністров'ї

Новость на русском →
Київ, Середа 20 квітня 2022 19:16
ЗСУ не виявили ознак підготовки до війни у невизнаному Придністров'ї Фото: Армія ПМР (president.gospmr.org)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Загроза вторгнення з регіону залишається невисокою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Наразі українські військові не виявили ознак підготовки ПМР до участі у війні Росії проти України. Щоправда, загроза диверсій з боку "силовиків" невизнаної республіки залишається.

"Ознак підготовки збройних формувань так званої Придністровської Молдавської Республіки до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої держави", – йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони заявили про перевірку ФСБ збройних формувань на території Придністров'я. Вони виявилися неготовими до участі у війні проти України.

До слова, президент Зеленський готовий обміняти військовополонених РФ на порятунок Маріуполя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Збройні сили України Приднестровье Генштаб ВСУ Вторгнення Росії до України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати