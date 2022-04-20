ЗСУ не виявили ознак підготовки до війни у невизнаному Придністров'ї

Генеральний штаб Збройних сил України відзвітував про ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Загроза вторгнення з регіону залишається невисокою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Наразі українські військові не виявили ознак підготовки ПМР до участі у війні Росії проти України. Щоправда, загроза диверсій з боку "силовиків" невизнаної республіки залишається.

"Ознак підготовки збройних формувань так званої Придністровської Молдавської Республіки до участі у збройній агресії проти України не виявлено. Водночас, не виключається залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території нашої держави", – йдеться в повідомленні.

Раніше в Міноборони заявили про перевірку ФСБ збройних формувань на території Придністров'я. Вони виявилися неготовими до участі у війні проти України.