Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо

Останні оновлення:

20:09 Кількість потерпілих, як заявляють окупанти, зросла до 7, серед них двоє дітей.

Кількість потерпілих, як заявляють окупанти, зросла до 7, серед них двоє дітей. 20:05 "Глава" Криму Сергій Аксьонов продовжив дію жовтого рівня "терористичної загрози" на півострові до 24 серпня.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов продовжив дію жовтого рівня "терористичної загрози" на півострові до 24 серпня. 19:30 Росіяни заявляють, що кількість постраждалих зросла до 6.

Росіяни заявляють, що кількість постраждалих зросла до 6. 19:18 Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що вибухи на аеродромі в Новофедорівці це "тільки початок".

Радник керівника ОП Михайло Подоляк заявив, що вибухи на аеродромі в Новофедорівці це "тільки початок". 19:01 Міноборони України зробило заяву з приводу вибухів в окупованому Криму, але відповідальність на себе не взяло.

Міноборони України зробило заяву з приводу вибухів в окупованому Криму, але відповідальність на себе не взяло. 18:33 Окупанти заявили про одну загиблу людину від вибухів.

Окупанти заявили про одну загиблу людину від вибухів. 17:50 Росіяни повідомляють про нібито 5 поранених в результаті вибухів, серед них дитина.

Росіяни повідомляють про нібито 5 поранених в результаті вибухів, серед них дитина. 17:10 Окупанти повідомляють про щонайменше трьох поранених в результаті вибухів на території авіабази в Новофедорівці.

Окупанти повідомляють про щонайменше трьох поранених в результаті вибухів на території авіабази в Новофедорівці. 17:00 Так звана "влада" Криму евакуювала з прилеглих до аеродрому територій близько 30 людей.

Що сталося

Вдень російські Telegram-канали повідомили, що у селищі Новофедорівка на території окупованого Криму пролунали потужні вибухи. У соцмережах також почали з'являтися відео з місця події, на яких можна було побачити, як на околиці населеного пункту підіймається дим і лунають вибухи.

За попередніми даними, вибухи пролунали на авіабазі, де дислокується російська авіація.

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибухів. Українські військові поки не коментували ситуацію, а так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов лише заявив, що виїхав на місце події.

Аеродром могли обстріляти українським "Громом"

Як повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого українського військового, вибухи на аеродромі у Новофедорівці могли бути наслідком удару Збройних сил України.

Подробиць джерело NYT не розкрило, але додало, що удар був завданий виключно зброєю українського виробництва. Єдиною українською зброєю, здатною завдавати удари на таку відстань, є оперативно тактичний ракетний комплекс "Грім". Його ракети здатні вражати цілі на відстані 280 кілометрів.

Реакція російського Міноборони

Міноборони РФ виступило з офіційною заявою з приводу ситуації. Окупанти кажуть, що на території аеродрому детонували декілька боєприпасів. Водночас росіяни заперечують, що по території авіабази були завдані удари.

"Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з'ясування причин вибуху", - заявили в Міноборони РФ.

Міноборони України зробило заяву

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр відреагувала на вибухи в окупованому Криму. Вона заявила, що українська сторона "не може встановити причину займання" на території аеродрому, але не виключає, що росіяни знайдуть там "випадково" характерні "шеврон", "візитівку" чи навіть "ДНК".

Оголошено евакуацію

Окупанти після вибухів оголосили евакуацію з Сакського району. За останніми даними від російських ЗМІ, з прилеглих до аеродрому територій евакуювали декілька десятків людей. Навколо військового об'єкту вже утворили 5-кілометрову заборонену зону.

Де розташована Новофедорівка та що там

Новофедорівка - це селище, розташоване неподалік міста Саки на узбережжі Чорного моря. Від Новофедорівки до лінії фронту трохи більше 200 кілометрів.

Поблизу Новофедорівки, прямо на її околицях, розташований військовий аеродром, який росіяни захопили у 2014 році під час незаконної окупації Криму. Тепер на цьому аеродромі дислокується 43-й винищувальний авіаційний полк Повітряно-космічних сил Росії.

Ймовірно, на території аеродрому вибухають боєприпаси та забезпечення. Очевидці повідомляють, що з боку аеродрому чути постійну детонацію, вибухи тривають вже годину.

Як свідчать супутникові знімки, зроблені сьогодні вранці, на території аеродрому перебувало багато російської авіації. Супутникові знімки були зроблені сервісом Planet Labs за 4 години до вибухів.

В чому важливість цього аеродрому

Як пояснив в коментарі РБК-Україна військовий експерт Владислав Селезньов, цей аеродром призначений для тренування льотчиків для російського авіаносця "Адмірал Кузнєцов", але водночас росіяни використовували об'єкт для зберігання авіаційних бомб та ракет, якими обстрілювали територію України.

Крім того, за словами керівника прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, російські військові літаки, які дислокувалися на цьому аеродромі, завдавали ударів по українським позиціям.