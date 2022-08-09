Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно

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17:10 Оккупанты сообщают о как минимум трех раненых в результате взрывов на территории авиабазы в Новофедоровке.

Оккупанты сообщают о как минимум трех раненых в результате взрывов на территории авиабазы в Новофедоровке. 17:00 Так называемые "власти" Крыма эвакуировали из прилегающих к аэродрому территорий около 30 человек.

Что произошло

Днем российские Telegram-каналы сообщили, что в поселке Новофедоровка на территории оккупированного Крыма прогремели мощные взрывы. В соцсетях также стали появляться видео с места происшествия, на которых можно было увидеть, как на окраине населенного пункта поднимается дым и слышны взрывы.

По предварительным данным, взрывы прогремели на авиабазе, где дислоцируется российская авиация.

Пока доподлинно неизвестно, что стало причиной взрывов. Украинские военные пока не комментировали ситуацию, а так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов лишь заявил, что выехал на место происшествия.

Реакция российского Минобороны

Минобороны РФ выступило с официальным заявлением по поводу ситуации. Оккупанты говорят, что на территории аэродрома детонировали несколько боеприпасов. В то же время россияне отрицают, что по территории авиабазы были нанесены удары.

"В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. Принимаются меры по тушению пожара и выяснению причин взрыва", - заявили в Минобороны РФ.

Объявлена эвакуация

Оккупанты после взрывов объявили эвакуацию из Сакского района. По последним данным от российских СМИ, из прилегающих к аэродрому территорий эвакуировали несколько десятков человек. Вокруг военного объекта уже образовали 5-километровую запретную зону.

Где расположена Новофедоровка и что там

Новофедоровка - это поселок, расположенный недалеко от города Саки на побережье Черного моря. От Новофедоровки до линии фронта чуть более 200 километров.

Вблизи Новофедоровки, прямо на ее окраинах, расположен военный аэродром, который россияне захватили в 2014 году во время незаконной оккупации Крыма. Теперь на этом аэродроме дислоцируется 43-й истребительный авиационный полк Воздушно-космических сил России.

Вероятно, на территории аэродрома взрываются боеприпасы и обеспечения. Очевидцы сообщают, что со стороны аэродрома слышать постоянную детонацию, взрывы продолжаются уже час.