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Склад бомб та ракет. Експерт пояснив важливість для РФ аеродрому у Новофедорівці

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Крим, Вівторок 09 серпня 2022 18:53
Склад бомб та ракет. Експерт пояснив важливість для РФ аеродрому у Новофедорівці Фото: на аеродромі у Новофедорівці пролунали вибухи (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

Сакський військовий аеродром, розташований поблизу Новофедорівки в окупованому Криму, де сьогодні сталися вибухи, є важливим для армії Росії.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За словами Селезньова, Росія використовує два базові аеродроми в окупованому Криму для ударів по південних областях України. З цих аеродромі підіймаються винищувачі та штурмовики, які б'ють бомбами та ракетами по підконтрольній Україні території.

"На території Сакського аеродрому якраз і зберігалися бомби та ракети до цих літаків, які використовувалися в роботі російськими ПКС. Зараз частина цього арсеналу знищена... Результати (вибухів - ред.) не можуть не тішити, бо знищення ракет та бомб на території Сакського військового аеродрому означає, що вони не прилетять на голови українцям", - зазначив він.

Як розповів експерт, до російської окупації Криму на території Сакського аеродрому дислокувалася 10 морська авіаційна бригада, а також там розміщено Науково-випробувальний центр морської авіації. Цей аеродром використовувався для підготовки льотчиків.

"Він тільки використовувався як тренажер для підготовки льотчиків для російського авіаносця "Адмірал Кузнецов". Цей об'єкт тренувальний, але основне його призначення - це база для літаків, які виконували бойові завдання, здійснювали бомбові та ракетні пуски по території України", - пояснив Селезньов.

Водночас у коментарі РБК-Україна керівник прес-центру Сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що з цього аеродрому злітали військові літаки, які в подальшому завдавали ударів по українським позиціям.

"Аеродром військовий, звісно ж з нього злітали військові літаки. Це абсолютно відкрита інформація. З цього аеродрому також (літали бомбити українські позиції - ред.)" - Гуменюк

Нагадаємо, сьогодні в окупованому Криму пролунали вибухи на території Сакського аеродрому.

Все, що відомо про вибухи в Криму, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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