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Подоляк про вибухи на авіабазі в Криму: все тільки починається

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Крим, Вівторок 09 серпня 2022 19:18
Подоляк про вибухи на авіабазі в Криму: все тільки починається Фото: Михайло Подоляк, радник голови ОП (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Крим не може залишатися військовою базою для терористів. Тому вибухи в Новофедорівці стали "тільки початком".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови ОП Михайла Подоляка в Twitter.

"Демілітаризація Російської Федерації - невід'ємна частина забезпечення глобальної безпеки. Майбутнє півострова Крим - бути перлиною Чорного моря, національним парком з унікальною природою і світовим курортом. Не військовою базою для терористів. Все тільки починається", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, у вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму лунали гучні вибухи з боку російської авіабази в Новофедорівці.

Пізніше окупанти заявили, що в результаті вибухів є загиблий.

Більш детально про подію можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".

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