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На військовому аеродромі в Білорусі вночі загорілася техніка: що відомо

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Мінськ, Четвер 11 серпня 2022 08:56
На військовому аеродромі в Білорусі вночі загорілася техніка: що відомо Фото: військовий аеродром в Зябрівці (wikipedia.org)
Автор: Руслан Гаращенко

На білоруському військовому аеродромі цієї ночі сталося загоряння техніки. Йдеться про аеродром "Зябровка", який Росія неодноразово використовувала для ракетних ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони Білорусі.

"10 серпня близько 23 години під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння. Особовим складом своєчасно вжито заходів щодо гасіння", - стверджують у силовому відомстві РБ.

Варто відзначити, що, за інформацією білоруської моніторингової групи, інцидент стався в районі Зябровки близько 00:30 11 серпня.

Нагадаємо, вночі до моніторингової групи "Беларускі Гаюн" надійшла інформація про вибухи і спалахи на аеродромі "Зябровка". За інформацією Генштабу ЗСУ, аеродром перейшов під повний контроль Росії в липні цього року.

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Білорусь Пожежа Військова техніка
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