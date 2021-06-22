Вибух під Києвом і програш України на Євро-2020: новини за вихідні

Білий дім підтвердив заморозку 100 млн доларів допомоги Україні, в селі Білогородка під Києвом в багатоповерхівці стався вибух, Україна програла Австрії на Євро-2020. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 19-21 червня, - в матеріалі РБК-Україна.

Вибух під Києвом: є загиблий та постраждалі

21 червня в селі Білогородка під Києвом у багатоповерхівці стався вибух, за ним розпочалася пожежа. Людей евакуювали з палаючої будівлі. В результаті події загинула одна людина - його тіло знайшли в ході рятувальної операції. Постраждали шестеро людей, у тому числі дитина 2008 року народження. Рятувальникам знадобилося кілька годин, щоб впоратися з пожежею.

Повідомляється, що вибух не пов'язаний з газом. Його могла викликати граната або якийсь інший вибуховий пристрій. Причину встановлюватимуть співробітники поліції.

Це був додатковий пакет. Білий дім підтвердив заморозку 100 млн доларів допомоги Україні

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Білий дім заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. За його словами, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу Україні.

При цьому Салліван підкреслив, що у звітності була плутанина.

"США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів і пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів", - заявив він.

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