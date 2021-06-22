Україна почне нагріватися понад норму: де погода стане небезпечною

Про те, яка погода чекає українців у вівторок, 22 червня, розповіли в Українському гідрометцентрі.

На сході країни опади можливі в Полтаві та Дніпрі, у всіх інших областях буде сухо. Нічна температура становитиме від +18 до +21 градуса, вдень очікується від +30 до + 32 градусів. У Харкові до + 34 градусів, а в Луганській області до +36 градусів.

Сильними дощами та грозами накриє південні області, там буде лити й вдень, і вночі. Температура повітря вночі коливатиметься від +17 до +19 градусів, вдень очікується від +27 до +30 градусів, в Одесі +24 + 26 градусів. У Криму грози та дощі, вночі +16 +18 градусів, вдень +27 +29 градусів.

На півночі країни без опадів, можливий сильний вітер. Вночі в регіоні від +17 до +19 градусів, вдень прогріється до +31 +33 градусів.

У західних областях грози прогнозуються скрізь, крім Волині. Очікується сильний вітер з поривами. Вночі в регіоні від +15 до +19 градусів, вдень від +29 до +32 градусів, місцями можливо до +33 градусів.

У центральних областях синоптики прогнозують вдень грози, сильний вітер. Нічна температура коливатиметься в межах +17 + 20 градусів. Вдень очікується від +29 до + 31 градуса.

У Києві 22 червня без істотних опадів, вітер південно-східний, до 12 м/с.вночі в столиці +20 +22 градуси, вдень очікується від +30 до +32 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 22 червня