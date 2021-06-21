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Україна програла Австрії і посіла третє місце в групі C. шанси вийти в плей-офф ще є

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Бухарест, Понеділок 21 червня 2021 20:52
Україна програла Австрії і посіла третє місце в групі C. шанси вийти в плей-офф ще є Фото: матч Україна - Австрія (uefa.com)
Автор: Роман Тверденко

Збірна України програла Австрії в останньому турі Євро-2020. Команда Андрія Шевченка посіла третє місце в групі C.

Подробиці матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Україна слабо зіграла перший тайм. Синьо-жовті регулярно допускали помилки біля своїх воріт і могли пропускати не один раз. Але Австрія забила в першому таймі один гол. Крістоф Баумгартнер у боротьбі з Іллею Забарним підставив ногу під м'яч і пробив, а Георгій Бущан не зміг відбити удар і пропустив.

У другому таймі гостроти біля українських воріт стало менше, але синьо-жовті не змогли додати в атаці. Єдиний небезпечний момент був простріл під кінець гри.

У підсумку 0:1. Україна втратила другу позицію в групі і спустилася на третю позицію. У команди Андрія Шевченка 4:5 співвідношення забитих і пропущених голів, що ускладнює шанси потрапити в плей-офф через рейтинг третіх команд. Підсумкова ситуація в рейтингу стане відома 23 червня ввечері.

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Євро-2020
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Україна програла Австрії і посіла третє місце в групі C. шанси вийти в плей-офф ще є
Україна програла Австрії і посіла третє місце в групі C. шанси вийти в плей-офф ще є
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