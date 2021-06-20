Це був додатковий пакет. Білий дім підтвердив заморозку 100 млн доларів допомоги Україні

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Білий дім заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. За його словами, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу Україні.

Про це повідомляє The Washington Post .

При цьому Салліван підкреслив, що у звітності була плутанина.

"США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів і пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів", - заявив він.

Помічник Байдена також попередив, що Сполучені Штати готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.