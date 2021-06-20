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Це був додатковий пакет. Білий дім підтвердив заморозку 100 млн доларів допомоги Україні

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Вашингтон, Неділя 20 червня 2021 19:43
Це був додатковий пакет. Білий дім підтвердив заморозку 100 млн доларів допомоги Україні Фото: радник президента США Джейк Салліван (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що Білий дім заморозив військову допомогу Україні в розмірі 100 млн доларів. За його словами, це була додаткова допомога, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу Україні.

Про це повідомляє The Washington Post.

При цьому Салліван підкреслив, що у звітності була плутанина.

"США надали Україні допомогу в розмірі 275 млн доларів і пообіцяли виділити ще 100 млн доларів, якщо Росія продовжить представляти безпосередню загрозу, нарощуючи війська вздовж кордону з Україною. Враховуючи, що загроза ослабла, США заморозили ці додаткові 100 млн доларів", - заявив він.

Помічник Байдена також попередив, що Сполучені Штати готові допомогти Україні, якщо Росія зробить агресивні дії.

Нагадаємо, днями видання Politico повідомило, що Білий дім призупинив багатомільйонну військову допомогу Україні.

Після цього в Білому домі заявили, що відомості про припинення допомоги Україні у сфері безпеки є абсурдними. На даний момент Києву надана в повному обсязі допомога, запланована Конгресом.

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