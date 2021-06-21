Україна посіла третє місце в групі C. Що нам потрібно для виходу в 1/8 фіналу Євро-2020

Сьогодні завершився заключний третій тур групового етапу Євро - 2020 у групі C, де виступає Україна. Наша збірна поступилася у вирішальному матчі за друге місце Австрії і фінішувала третьою.

Що потрібно українцям для виходу в 1/8 фіналу - в матеріалі РБК-Україна.

Підсумки групи C

Очікувано в нашій групі першу сходинку з трьома перемогами в активі зайняли Нідерланди. В останньому турі "помаранчеві" розбили Північну Македонію 3:0, а до цього переграли Україну (3:2) і Австрію (2:0).

Також очікувано без очок залишилася Північна Македонія, зайнявши в підсумку останню сходинку.

А ось друге місце визначалося в очній зустрічі між Австрією та Україною. Кожна з команд переграла македонців і мала по 3 очки, але Україна була вищою завдяки більшій кількості забитих голів. Однак австрійці повністю переграли по грі українців, попри мінімальну перемогу 1:0, і фінішували на друге місце. Україна третя. Тепер залишається сподіватися на потрапляння в четвірку кращих третіх команд.

Які розклади дозволять Україні вийти з групи

Україна вже нижче Швейцарії, яка має 4 очки. Однак сьогодні є шанс залишити позаду Фінляндію, якщо ті в заключному турі групи B програють Бельгії (початок о 22:00). Також ситуація в тій групі може закрутитися, якщо Данія виграє у Росії. Тоді у фінів, росіян і данців буде по 3 очки і доля третього місця буде вирішуватися по різниці голів, яка буде точно гірше ніж в України у Росії і, швидше за все, у Фінляндії (щоб обійти українців, фінам потрібно мінімально програти, забивши Бельгії 4 голи).

У групі D українців влаштує нічия між Хорватією і Шотландією. Тоді обидві ці збірні наберуть по 2 очки і будуть нижче.

У групі E потрібно сподіватися на поразку Польщі від Швеції і перемогу Іспанії над Словаччиною. Тоді Словаччина матиме також 3 очки і різницю -1, але меншу кількість забитих голів.

Що стосується заключної групи F, то тут реалістичним виглядає лише велика перемога Франції у Португалії. У те, що Німеччина поступиться Угорщині, та ще й з різницею в 2+ голи, віриться мало. А ось якщо Франція виграє у Португалії в три і більше голи, тоді португальці матимуть -2 і 3 очки і опиняться нижче України.

Щоб пройти далі Україні потрібно, щоб дві збірні, які посіли треті місця у своїх групах, були нижчими. У такому випадку українці вийдуть в 1/8 фіналу, де зіграють або з переможцем групи E, або - групи F (точний суперник буде залежати від того, з яких груп пройдуть треті команди).