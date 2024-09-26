Зимой оккупированный Мариуполь останется без отопления, - ЦНС

Отмечается, что несмотря на отчеты местных коллаборационистов о готовности теплосетей к отопительному сезону минимум на 60 процентов, это не соответствует реальности. "Восстановленные" котельные абсолютно не восстановлены и до начала зимы запустить их в работу оккупантам не удастся.

"Аналогичная ситуация и в уничтоженной временно оккупированной Волновахе. О таких районах захваченных территорий Донетчины, как Ясиноватский и Новоазовский вообще нечего и говорить", - говорится в сообщении.