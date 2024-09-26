Взимку окупований Маріуполь залишиться без опалення, - ЦНС

Зазначається, що попри звіти місцевих колаборантів про готовність тепломереж до опалювального сезону щонайменше на 60 відсотків, це не відповідає реальності. "Відновлені" котельні абсолютно не відновлені і до початку зими запустити їх у роботу окупантам не вдасться.

"Аналогічна ситуація і в знищеній тимчасово окупованій Волновасі. Про такі райони загарбаних територій Донеччини, як Ясинуватський і Новоазовський взагалі годі й говорити", - йдеться у повідомленні.