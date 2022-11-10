Уже не "военная операция". У Путина нашли новое "определение" для войны в Украине
В России заявили, что "специальная военная операция" в Украине на самом деле якобы является гуманитарной и гуманистической миссией РФ. Она якобы призвана "защищать людей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева.
"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия - это инструмент, это средство. А цель - защитить людей",- заявил он.
По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе.
"Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - констатировал он.
Топ-4 версии руководства РФ о "целях" войны в Украине
- ранее причиной войны в Украине Путин называл "помощь людям на Донбассе". Также по мнению Путина на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает самой России;
- глава МИД России Сергей Лавров заявил, что еще одной целью "спецоперации" было намерение покончить с курсом США на доминирование в мире;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что война в Украине должна якобы предотвратить угрозу Третьей мировой войны.
Как сообщалось, по данным Института изучения войны, высказывания президента РФ по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что Путин продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.