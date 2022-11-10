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Уже не "военная операция". У Путина нашли новое "определение" для войны в Украине

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Россия, Четверг 10 ноября 2022 11:35
Уже не "военная операция". У Путина нашли новое "определение" для войны в Украине Фото: заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Автор: Наталия Гурковская

В России заявили, что "специальная военная операция" в Украине на самом деле якобы является гуманитарной и гуманистической миссией РФ. Она якобы призвана "защищать людей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя Совета Федерации РФ Константина Косачева.

"Изначальная цель наших действий в Украине гуманитарная и гуманистическая, она не военная. Военные действия - это инструмент, это средство. А цель - защитить людей",- заявил он.

По словам Косачева, якобы цели России неправильно интерпретируют на Западе.

"Это не спор между государствами, что это не военная операция, которая преследует цель военного поражения противника, а что это операция, которая преследует цель защитить людей, когда этой защиты они не нашли больше нигде", - констатировал он.

Топ-4 версии руководства РФ о "целях" войны в Украине

Как сообщалось, по данным Института изучения войны, высказывания президента РФ по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что Путин продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.

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