Лавров назвав нову мету "спецоперації" в Україні

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Наша військова спецоперація покликана покласти край безоглядному розширенню і безоглядному курсу на повне домінування США і під ними інших західних країн на міжнародній арені. Домінування, яке вибудовується з грубими порушеннями міжнародного права, за якимись правилами, про які вони тільки тепер і твердять і які виробляють від випадку до випадку", - заявив глава МЗС РФ.

Раніше в Кремлі розповідали про ще одну мету війни проти України. Російські окупанти увірвалися на українську територію для "запобігання загрози Третьої світової війни".

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