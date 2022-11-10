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Вже не "військова операція". У Путіна знайшли нове "визначення" для війни в Україні

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Росія, Четвер 10 листопада 2022 11:35
Вже не "військова операція". У Путіна знайшли нове "визначення" для війни в Україні заступник голови Ради Федерації РФ Костянтин Косачов
Автор: Наталія Гурковська

У Росії заявили, що "спеціальна військова операція" в Україні насправді нібито є гуманітарною та гуманістичною місією РФ. Вона нібито покликана "захищати людей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Ради Федерації РФ Костянтина Косачова.

"Споконвічна мета наших дій в Україні гуманітарна та гуманістична, вона не військова. Військові дії - це інструмент, це засіб. А мета - захистити людей", - заявив він.

За словами Косачова, нібито цілі Росії неправильно інтерпретують на Заході.

"Це не суперечка між державами, що це не військова операція, яка має на меті воєнну поразку противника, а що це операція, яка має на меті захистити людей, коли цього захисту вони не знайшли більше ніде", - констатував він.

Топ-4 версії керівництва РФ про "цілі" війни в Україні

Як повідомлялося, за даними Інституту вивчення війни, висловлювання президента РФ щодо війни проти України свідчать про те, що Путін продовжує переслідувати цілі, заради яких наказав про повномасштабне вторгнення.

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