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У Путіна назвали ще одну мету війни з Україною

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Москва, Четвер 07 квітня 2022 20:16
У Путіна назвали ще одну мету війни з Україною Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито запобігання загрози Третьої світової війни. При цьому він повторив слова Путіна про можливий конфлікт з НАТО через окупований Крим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу Sky News.

Пєсков запропонував представити ситуацію, коли Україна вступила в НАТО і вирішила силовим шляхом повернути окупований Росією Крим.

"Застосовуючи статтю 5 Статуту НАТО, країнам Альянсу, що володіє ядерною зброєю, доведеться захищати Україну, могла б бути Третя світова війна. Що зараз здійснюється (війна в Україні - ред.) - це захист нас від будь-якої потенційної загрози такої війни", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Пєсков заявив, що однією з головних цілей війни в Україні є "порятунок" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

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