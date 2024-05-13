Уже третья за день. По Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К

Во всех регионах Украины сегодня, 13 мая, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram .

Воздушные силы предупредили о ракете в сторону юга Украины. Вероятно, это "Кинджал".

Как написали в Воздушных силах, ракетная опасность сейчас во всех регионах Украины.

Чем опасен МиГ-31К

Стоит заметить, что истребитель МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Пока у Украины есть только один тип противовоздушной обороны, который способен сбивать такие цели. Это - батареи Patriot.

Радиус действия "Кинжала" охватывает всю территорию Украины, поэтому каждый раз при взлете МиГ-31К воздушную тревогу объявляют по всей стране.

Таких масштабных тревог в Украине только за сегодня было уже две.

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