Уже третья за день. По Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К
Во всех регионах Украины сегодня, 13 мая, днем объявили воздушную тревогу. Причиной является взлет российского МиГ-31К.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Как написали в Воздушных силах, ракетная опасность сейчас во всех регионах Украины.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", - уточнили военные.
Обновлено 16:57
Воздушные силы предупредили о ракете в сторону юга Украины. Вероятно, это "Кинджал".
Обновлено 17:13
Отбой тревоги в Украине из-за взлета МиГ-31К.
Чем опасен МиГ-31К
Стоит заметить, что истребитель МиГ-31К может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Пока у Украины есть только один тип противовоздушной обороны, который способен сбивать такие цели. Это - батареи Patriot.
Радиус действия "Кинжала" охватывает всю территорию Украины, поэтому каждый раз при взлете МиГ-31К воздушную тревогу объявляют по всей стране.
Таких масштабных тревог в Украине только за сегодня было уже две.
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