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Вже третя за день. По Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К

Україна, Понеділок 13 травня 2024 16:53
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Вже третя за день. По Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К Ілюстративне фото: в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України сьогодні, 13 травня, вдень оголосили повітряну тривогу. Причиною є зліт російського МІГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог та Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Як написали у Повітряних силах, ракетна небезпека зараз у всіх регіонах України.

Вже третя за день. По Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31КФото: мапа повітряних тривог (скріншот)

"Зліт МіГ-31К із аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - уточнили військові.

Оновлено 16:57

Повітряні сили попередили про ракету у бік півдня України. Ймовірно, це "Кинджал".

Оновлено 17:13

Відбій тривоги в Україні через зліт МіГ-31К.

Чим небезпечний МіГ-31К

Варто зауважити, що винищувач МіГ-31К може нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Поки Україна має лише один тип протиповітряної оборони, який здатний збивати такі цілі. Це - батареї Patriot.

Радіус дії "Кинджала" охоплює всю територію України, тому щоразу під час зльоту МіГ-31К повітряну тривогу оголошують по всій країні.

Таких масштабних тривог в Україні лише за сьогодні було вже дві.

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