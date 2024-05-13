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В Украине второй раз объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ (отбой)

Понедельник 13 мая 2024 14:56
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В Украине второй раз объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ (отбой) Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине объявили вторую масштабную воздушную тревогу 13 мая. Мониторинговые паблики сообщают о взлете МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

Масштабную тревогу в Украине, которая охватила все регионы, объявили в 14:47.

В Украине второй раз объявили масштабную тревогу из-за взлета МиГ (отбой)

В Воздушных силах ВСУ предупредили о взлете МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область)", - предупредили военные.

Обновлено 15:36

В Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги.

Воздушная тревога в Украине

В Украине воздушная тревога объявляется из-за взлета МиГ-31К, потому что это связано с тем, что эти истребители оснащены ракетами воздушного базирования "Кинжал".

Сегодня уже объявляли воздушную тревогу , так же из-за взлета российского МиГ-31.

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