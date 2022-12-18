ua ru
Вс, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уже на треть дешевле. ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ

Новина українською →
Брюссель, Воскресенье 18 декабря 2022 19:21
Уже на треть дешевле. ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ Фото: ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Завтра, 19 декабря, страны-члены Европейского союза соберутся, чтобы в очередной раз обсудить максимальную цену на газ. Она может быть почти на треть ниже первоначального предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

На последнем заседании правительство Чехии, которое сейчас председательствует в ЕС, предложило снизить лимит до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце.

План обсудят министры энергетики на завтрашнем заседании. Предложение о вмешательстве в рынок, которое требовала группа государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств.

В последние недели Германия выступала за осторожный подход, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного с ограничением цены ниже 200 евро.

Новый проект позволяет Европейской комиссии прекратить свое вмешательство на рынок, если оно подрывает меры по сокращению спроса на газ в ЕС. Исполнительный орган также немедленно приостанавливает механизм, если он угрожает безопасности снабжения.

Соглашение по лимиту цены на газ также раскроет более широкий пакет мер по сдерживанию высоких затрат на энергию, вызывающих беспокойство у компаний и потребителей. Цены на газ и электроэнергию рекордно выросли в начале этого года после глубокого сокращения поставок газа по России из-за нападения на Украину.

Напомним, 7 сентября 2022 года эксперты из стран Евросоюза впервые провели техническое совещание по введению лимита цен на российский газ.

Ранее мы писали, что министры энергетики стран ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно лимита цен на российский газ. Однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.

РБК-Украина также сообщало, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Цена на газ Российская Федерация
NEWS
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
Сколько нужно времени? В ДТЭК назвали сроки возобновления генерации после обстрелов
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах