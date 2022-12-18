Уже на треть дешевле. ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ
Завтра, 19 декабря, страны-члены Европейского союза соберутся, чтобы в очередной раз обсудить максимальную цену на газ. Она может быть почти на треть ниже первоначального предложения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На последнем заседании правительство Чехии, которое сейчас председательствует в ЕС, предложило снизить лимит до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце.
План обсудят министры энергетики на завтрашнем заседании. Предложение о вмешательстве в рынок, которое требовала группа государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств.
В последние недели Германия выступала за осторожный подход, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного с ограничением цены ниже 200 евро.
Новый проект позволяет Европейской комиссии прекратить свое вмешательство на рынок, если оно подрывает меры по сокращению спроса на газ в ЕС. Исполнительный орган также немедленно приостанавливает механизм, если он угрожает безопасности снабжения.
Соглашение по лимиту цены на газ также раскроет более широкий пакет мер по сдерживанию высоких затрат на энергию, вызывающих беспокойство у компаний и потребителей. Цены на газ и электроэнергию рекордно выросли в начале этого года после глубокого сокращения поставок газа по России из-за нападения на Украину.
Напомним, 7 сентября 2022 года эксперты из стран Евросоюза впервые провели техническое совещание по введению лимита цен на российский газ.
Ранее мы писали, что министры энергетики стран ЕС не смогли прийти к единому мнению относительно лимита цен на российский газ. Однако Евросоюз продолжит консультации по этому вопросу.
РБК-Украина также сообщало, что поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 упали почти на 50%. "Газпром" утверждает, что страны сократили их сами.
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