Уже на треть дешевле. ЕС снова собирается, чтобы обсудить цену на газ

Завтра, 19 декабря, страны-члены Европейского союза соберутся, чтобы в очередной раз обсудить максимальную цену на газ. Она может быть почти на треть ниже первоначального предложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На последнем заседании правительство Чехии, которое сейчас председательствует в ЕС, предложило снизить лимит до 188 евро за мегаватт-час по сравнению с 275 евро, предложенными Европейской комиссией в прошлом месяце.

План обсудят министры энергетики на завтрашнем заседании. Предложение о вмешательстве в рынок, которое требовала группа государств-членов еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств.

В последние недели Германия выступала за осторожный подход, в то время как Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного с ограничением цены ниже 200 евро.

Новый проект позволяет Европейской комиссии прекратить свое вмешательство на рынок, если оно подрывает меры по сокращению спроса на газ в ЕС. Исполнительный орган также немедленно приостанавливает механизм, если он угрожает безопасности снабжения.