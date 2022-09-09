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Міністри ЄС не змогли домовитися про ліміт цін на російський газ, - AP

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Брюссель, П'ятниця 09 вересня 2022 18:18
Міністри ЄС не змогли домовитися про ліміт цін на російський газ, - AP Фото: країни ЄС не домовилися про ліміт цін на газ з Росії (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри енергетики країн ЄС не змогли прийти до єдиної думки щодо ліміту цін на російський газ. Проте Євросоюз продовжить консультації з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Сьогодні пройшла термінова зустріч європейських міністрів, яку скликала Чехія як головуюча країна. ЄС обговорив не лише можливість введення ліміту, але й подальші кроки.

Досягти домовленостей не вдалося, проте єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон зазначила, що енергетичний шантаж Росії варто припинити.

"РФ використовувала свої постачання газу як зброю для розпалювання енергетичної кризи наступної зими, а також для того, щоб послабити нашу економіку та політично розколоти Європейський союз. Ми повинні гарантувати, що їхні зусилля зазнають невдачі", - заявила вона.

Європейські міністри пропонували різні варіанти врегулювання енергетичної кризи. Дехто вважає, що варто ввести додаткові податки для нафтогазових компаній, які значно збільшили свій прибуток. Інші навпаки вважають, що такі компанії треба підтримати, щоб вони продовжили працювати у складний час.

Міністри передадуть свої міркування Єврокомісії, яка наступного тижня оголосить свої пропозиції. Після цього країни проведуть оцінку, і, за найкращими розрахунками, рішення можуть ухвалити на початку жовтня.

Ліміт цін на газ з Росії

Питання обмеження цін на російський газ обговорюють країни групи G7 та Євросоюз. Проте рішення про встановлення граничної ціни буде непростим, оскільки багато держав залежні від газу з РФ.

Водночас в Росії вже пригрозили, що перекриють газ в Європу, якщо буде встановлений ліміт цін.

Раніше РБК-Україна пояснювало, яким може бути ліміт цін на російський газ, який готують в ЄС.

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