Поставки російського газу в Європу з початку року впали на 50%
Поставки російського газу в європейські країни з початку 2022 року впали майже на 50%. "Газпром" стверджує, що країни скоротили їх самі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому" в Telegam-каналі.
"З початку року країни Європейського союзу скоротили поставки російського газу на свій ринок на 48%, а з урахуванням Великобританії - на 49%", - йдеться в повідомленні російського газового монополіста.
Нагадаємо, влітку "Газпром" скоротив поставки газу по "Північному потоку" в Європу до 20% від потужності газопроводу, а з 2 вересня зовсім зупинивши його, посилаючись на витік масла в турбіні.
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія запропонує граничну ціну на російський газ поряд із заходами, що включають обов'язкове скорочення споживання електроенергії в ЄС і обмеження доходів негазових виробників електроенергії.
Президент Росії Володимир Путін погрожує зупинити експорт нафти і газу з країни, якщо європейські покупці введуть граничні ціни.