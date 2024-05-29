Уже не табу. Какие страны НАТО не против ударов Украины по России их оружием

На сегодняшний день о поддержке украинских ударов по территории РФ заявили уже более 10 стран НАТО. Однако среди них пока нет Соединенных Штатов и Германии.

Как неоднократно заявляли в администрации президента США, Вашингтон не поддерживает и не поощряет удары Украины по российской территории. Однако в мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина в праве сама решать, как ей применять оружие, полученное от США.

В то же время, украинский президент Владимир Зеленский называл несправедливым ограничение Украины в праве на удары по России западным оружием, поскольку у российской армии нет никаких ограничений на удары по украинской территории.

Кто не против ударов Украины по России

Британия

Британия первой заявила о том, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории РФ британским оружием. Об этом еще в начале мая сказал британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон.

"Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете полностью понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищается", - говорил он.

Франция

В поддержку украинских ударов по военным объектам на территории РФ высказался и президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, Франция должна разрешить Украине "нейтрализовать военные базы, с которых россияне запускают ракеты".

Швеция

Шведский министр обороны Пол Йонсон также не против ударов Украины по России шведским оружием. Как объяснял он в комментарии шведским СМИ, такая возможность предусмотрена международным правом.

"Украина имеет право защищать себя с помощью военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на самозащиту", – говорил он.

Чехия

По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, чешский премьер Петр Фиала поддерживает право Украины на удары по российской территории оружием, полученным от стран Запада.

"Проговорили также возможность использования оружия партнеров для защиты на территории агрессора. Благодарен господину премьер-министру за поддержку в этом вопросе", - заявлял он после встречи с чешским коллегой.

Польша

Украина вправе воевать с Россией так, как она считает нужным, сказал недавно заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик в интервью польскому радио.

Финляндия

"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целях на территории агрессора, необходимых для самообороны", - заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

В то же время, по словам министра обороны Финляндии Антти Гяккянен, ограничивают Украину в ударах по РФ преимущественно те страны, которые передали украинской армии дальнобойное оружие.

Эстония

Страны, передающие Украине дальнобойное оружие, должны предоставить украинской армии разрешение бить ею по военным объектам на территории РФ, заявил недавно министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"У Украины есть собственные беспилотники, которые поражают цели за линией фронта в очень глубоком тылу врага, на расстоянии более 1000 километров, поэтому, конечно, я искренне надеюсь, что все страны, имеющие дальнобойные средства, дадут разрешение и Украине, потому что это ненормально, что Россия атакует из глубины своей территории, а украинцы воюют с одной рукой за спиной", - объяснял он свою позицию.

Латвия

В начале мая глава МИД Латвии Байба Браже рассказала, что некоторые страны уже разрешат Украине бить по РФ их оружием, но сделали это непублично. А на днях президент страны Эдгарс Ринкевичс публично поддержал право Украины на удары по РФ западным оружием и призвал партнеров снять свои ограничения.

Литва

Призвал западных партнеров разрешить Украине применять их оружие для ударов по территории РФ и литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Мы совершили ошибку с самого начала, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - говорил он в интервью французскому телеканалу LCI.

Нидерланды

Как заявляла министр обороны Нидерландия Кайса Оллонгрен, Украина может использовать все средства для отражения российской агрессии.

"Совершенно очевидно, что они должны наносить удары и внутри России, поэтому, с моей точки зрения, это не должно быть предметом дискуссий, и я надеюсь, что другие страны, имеющие другую позицию, изменят ее", - говорила она перед встречей министров обороны стран ЕС в Брюсселе.

Канада

Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли заявила, что Оттава не устанавливала никаких ограничений, когда передавала Украине свое оружие.

"Россия не имеет "красных линий", и поэтому мы должны быть уверены, что когда речь идет о защите Украины, мы готовы помочь им и показать, что, несмотря на происходящее, мы на их стороне. И у Канады нет никаких условий для поставок оружия в Украину, и потому мы будем продолжать работать с украинскими вооруженными силами", - сказала она.