Еще одна страна ЕС разрешила Украине бить своим оружием по территории РФ
Украина может нанести удар по России с помощью оружия, переданного Финляндией.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Uusi Suomi.
По ее словам, страна, ведущая оборонительную войну, может нанести удар по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.
"Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом. Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, которые необходимы для самообороны", - заявила Валтонен.
Удары по территории России
В последние недели тема применения Украиной западного оружия для нанесения ударов по российским военным объектам на территории РФ активно обсуждается. Наблюдается сдвиг в позиции стран Европейского союза. Ранее они не поддерживали идею таких ударов, но сейчас риторика меняется.
Так, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о необходимости предоставить Украине право наносить удары по России западным оружием. Он подчеркнул, что такие удары будут "законными и пропорциональными", если будут направлены на военные объекты.
Стоит отметить, что данная позиция не является единой для всех стран ЕС. Некоторые страны, такие как Венгрия, по-прежнему выступают против подобных ударов.
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