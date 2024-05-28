Макрон призвал разрешить Украине бить по России, но есть нюанс

Украине необходимо разрешить наносить удары по территории России. Но это касается только объектов, с которых оккупанты запускают ракеты.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI .

"Мы должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты … Военные объекты, с которых атакуют Украину", - заявил Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Удары по территории России

Напомним, союзники Украины после начала войны предоставляли ВСУ вооружение с условием, что оно не будет использоваться для ударов по России.

Последнее время ситуация начала меняться. Часть партнеров разрешила украинским защитникам наносить удары по России.

В частности, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сегодня, 28 мая, заявил, что страны ЕС снимают ограничения для Украины на удары по России.

Также министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна не против ударов шведским оружием по территории России.

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