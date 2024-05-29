ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше не против использования западного оружия для ударов по России

Польша, Среда 29 мая 2024 10:17
UA EN RU
В Польше не против использования западного оружия для ударов по России Фото: заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина должна иметь право использовать западное оружие для нападения на цели в России.

Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, пишет РБК-Украина со ссылкой на РolskieRadio24.

По его словам, ограничений быть не должно.

"Россия сегодня делает, что хочет, а Украину как-то ограничивают какие-то страны, этому нужно положить конец. Польская позиция понятна, Украина должна иметь возможность бороться с техникой, которую она получает, Польша в этом вопросе не возражает", - сказал он, признав, что немногие страны имеют такую ​​позицию.

Удары Украины по территории России оружием Запада

В последние несколько недель ведется активная дисскуссия по вопросу разрешения Украине использовать западное оружие для ударов по военным объектам, расположенных в России.

По последним данным, страны Европейского союза начали разрешать Украине наносить удары по российской территории. В частности, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель призвал страны ЕС одобрить удары Украины западным оружием по России.

При этом, мнения представителей мировой общественности в этом вопросе разделились. Так, в Госдепе США "не поощряют и не обеспечивают возможностей" для ударов Украины за ее пределами.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина считает несправедливым ограничение в использовании западного оружия против РФ на ее территории, но Киев не может рисковать поддержкой союзников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Польша Война в Украине
NEWS
Оккупанты этой ночью атаковали Украину 14 "Шахедами": сколько удалось сбить
Оккупанты этой ночью атаковали Украину 14 "Шахедами": сколько удалось сбить
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы