Уже не штрафуют? Наказывают ли за необновление данных в ТЦК, когда прошел срок

Украина, Четверг 21 августа 2025 07:31
Уже не штрафуют? Наказывают ли за необновление данных в ТЦК, когда прошел срок Мобилизация в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В прошлом году в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, по которому мужчинам 18-60 лет до 16 июля 2025-го надо было обновить военно-учетные данные, в том числе через приложение Резерв+.

Штрафуют ли сейчас за необновление военно-учетных данных, когда этот срок уже прошел, в комментарии РБК-Украина объясняет адвокат АБ Романа Сацыка Мария Ганина.

Штрафуют ли за необновление данных сейчас

18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он обязывает военнообязанных, призывников и резервистов в возрасте от 18 до 60 лет актуализировать свои военно-учетные данные. Сделать это нужно было до 16 июля, в том числе онлайн в приложении Резерв+.

В случае невыполнения требования без уважительных причин предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Впрочем, сроки, когда за необновление данных могли оштрафовать, уже прошли, говорит РБК-Украина Мария Ганина.

"Уже не штрафуют. Срок привлечения к административной ответственности за несвоевременное обновление данных закончился 17 июля 2025 года. После этой даты не имеют права привлекать к административной ответственности за данное правонарушение и накладывать штраф. Однако если постановление уже было вынесено до 17 июля 2025 года – платить нужно", – объясняет она.

В то же время, как и раньше, военнообязанных штрафуют за неявку по повестке и за другие нарушения воинского учета во время военного положения.

В Минобороны напоминают: обязанность по обновлению данных остается за гражданином в любом случае. В том числе и после уплаты штрафа. Эта процедура не требует личного присутствия в ТЦК и СП.

Уплата штрафа онлайн: как сняться с розыска

Штраф за неприбытие по повестке в ТЦК теперь можно оплатить онлайн в приложении Резерв+. Оплата позволяет снять статус "в розыске".

Чтобы воспользоваться услугой, нужно:

  • установить приложение Резерв+;
  • в разделе "Штрафы онлайн" подать заявление о признании нарушения;
  • в течение трех дней ТЦК рассмотрит заявление и пришлет постановление, после чего открывается возможность оплатить штраф в размере 8500 грн (это 50% от полной суммы).

На оплату отводится 20 дней. Если этого не сделать, придется внести всю сумму – 17 000 грн. В случае неуплаты еще в течение 20 дней штраф удваивается и составляет 34 000 грн.

После оплаты статус "в розыске" снимается ориентировочно через четыре дня. В то же время это не исключает того, что вам будут присылать новые повестки. Систематическое игнорирование вызовов может стать основанием для уголовной ответственности.

Между тем у тех, кто не пришел по повестке или имеет другое нарушение воинского учета, Резерв+ может "светиться" красным. Часто это означает, что человека подали в розыск из-за нарушения. Мы писали, можно ли сняться с розыска онлайн без похода в ТЦК.

Читайте также, существуют ли основания для мобилизации забронированных работников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

