ua en ru
Ср, 06 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Резерв+ "светится" красным. Можно ли сняться с розыска без похода в ТЦК

Украина, Среда 06 августа 2025 18:25
UA EN RU
Резерв+ "светится" красным. Можно ли сняться с розыска без похода в ТЦК Данные из реестра "Оберег" в приложении Резерв+ (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Катерина Гончарова
Эксперт: Михаил Лобунько

У тех, кто не пришел по повестке или имеет другое нарушение воинского учета, Резерв+ может "светиться" красным. Часто это означает, что человека подали в розыск из-за того или иного нарушения.

Как сняться с розыска и избежать при этом мобилизации? Действительно ли снимают с розыска при уплате штрафа онлайн без посещения ТЦК? Об этом РБК-Украина рассказывает военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Что означает красная строка в Резерве+

Статус "В розыске" в приложении Резерв+ с красной отметкой обычно свидетельствует о нарушении правил воинского учета. Например, неявку по повестке или несвоевременное обновление данных в реестре "Обериг", объясняет Михаил Лобунько.

"Для снятия этого статуса необходимо выполнить определенные действия, но избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки маловероятно", – отмечает он.

Как сняться с розыска?

  • Проверка оснований розыска: Военнообязанный может обратиться в ТЦК и СП с запросом (самостоятельно или через адвоката) для выяснения причин внесения в розыск.

"Если статус появился по ошибке (например, повестка была отправлена на неправильный адрес), ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Обериг", после чего статус "В розыске" исчезает", – говорит Михаил.

  • Уплата штрафа: В случае наложения административного штрафа за нарушение правил воинского учета (например, по статьям 210, 210-1 КУоАП), его уплата является основанием для закрытия исполнительного производства и снятия статуса "Нарушение правил воинского учета".

"Недавно в Резерв+ стала доступной функция онлайн-оплаты штрафов, что позволяет сделать это без посещения ТЦК. После уплаты штрафа ТЦК и СП обращается в Нацполицию для снятия лица с розыска, о чем появляется уведомление в приложении", – детализирует специалист.

  • Обжалование штрафа: Если военнообязанный считает штраф незаконным, его можно обжаловать в суде. В случае отмены штрафа судебным решением статус "В розыске" также снимается.

Можно ли избежать мобилизации после снятия с розыска?

Если у военнообязанного нет законных оснований для отсрочки (например, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или бронированию), после снятия с розыска во время посещения ТЦК и СП мужчину могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) и, по ее выводам, мобилизовать, говорит юрист.

Резерв+ &quot;светится&quot; красным. Можно ли сняться с розыска без похода в ТЦКПосле уплаты штрафа онлайн и закрытия производства статус "В розыске" в Резерве+ должен сниматься автоматически (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уплата штрафа онлайн или закрытие производства не освобождает от обязанности явиться в ТЦК, если этого требуют.

"Исключение – случаи, когда статус "В розыске" был ошибочным, и после его снятия необходимость явки отпадает. Следовательно, вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "В розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "В розыске", – добавляет Лобунько.

Реально ли сняться с розыска онлайн без похода в ТЦК?

Законопроект №12093, принятый в 2025 году, упрощает процедуру уплаты штрафов и снятия с розыска через Резерв+, отмечает юрист.

После уплаты штрафа онлайн и закрытия производства статус "В розыске" должен сниматься автоматически. Однако, если требуется уточнение данных или прохождение ВВК, посещение ТЦК может быть обязательным.

"Для лиц за рубежом дистанционное снятие с розыска возможно через обращение в консульство Украины или через уплату штрафа путем написания заявления о признании вины в совершении нарушений правил воинского учета, но это зависит от конкретной ситуации", – говорит он.

Советы юриста

  • Регулярно проверяйте статус в Резерв+ и реагируйте на уведомления;
  • Сохраняйте документы, подтверждающие уважительные причины неявки (например, медицинские справки);
  • В сложных случаях обращайтесь к специалистам, которые помогут обжаловать незаконные действия ТЦК и СП или полиции.

"Уплата штрафа онлайн упрощает процесс снятия с розыска, но не гарантирует избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки. Во избежание повторного попадания в розыск важно своевременно обновлять данные и соблюдать правила воинского учета", – отмечает специалист ЮК "Приходько и Партнеры".

Напомним, иногда у военнообязанного есть уважительные причины не явиться по повестке, которую ему прислали. Тогда в ТЦК могут перенести повестку на другое число. Мы писали, когда повестку могут продлить и "переписать" на другую дату.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Вооруженные силы Украины Мобилизация в Украине Повестки Юридические советы
Новости
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Встреча Уиткоффа и Путина: известны первые детали
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО