Резерв+ "светится" красным. Можно ли сняться с розыска без похода в ТЦК

У тех, кто не пришел по повестке или имеет другое нарушение воинского учета, Резерв+ может "светиться" красным. Часто это означает, что человека подали в розыск из-за того или иного нарушения.

Как сняться с розыска и избежать при этом мобилизации? Действительно ли снимают с розыска при уплате штрафа онлайн без посещения ТЦК? Об этом РБК-Украина рассказывает военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Михаил Лобунько.

Что означает красная строка в Резерве+

Статус "В розыске" в приложении Резерв+ с красной отметкой обычно свидетельствует о нарушении правил воинского учета. Например, неявку по повестке или несвоевременное обновление данных в реестре "Обериг", объясняет Михаил Лобунько.

"Для снятия этого статуса необходимо выполнить определенные действия, но избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки маловероятно", – отмечает он.

Как сняться с розыска?

Проверка оснований розыска: Военнообязанный может обратиться в ТЦК и СП с запросом (самостоятельно или через адвоката) для выяснения причин внесения в розыск.

"Если статус появился по ошибке (например, повестка была отправлена на неправильный адрес), ТЦК может закрыть производство, а оператор вносит соответствующие изменения в реестр "Обериг", после чего статус "В розыске" исчезает", – говорит Михаил.

Уплата штрафа: В случае наложения административного штрафа за нарушение правил воинского учета (например, по статьям 210, 210-1 КУоАП), его уплата является основанием для закрытия исполнительного производства и снятия статуса "Нарушение правил воинского учета".

"Недавно в Резерв+ стала доступной функция онлайн-оплаты штрафов, что позволяет сделать это без посещения ТЦК. После уплаты штрафа ТЦК и СП обращается в Нацполицию для снятия лица с розыска, о чем появляется уведомление в приложении", – детализирует специалист.

Обжалование штрафа: Если военнообязанный считает штраф незаконным, его можно обжаловать в суде. В случае отмены штрафа судебным решением статус "В розыске" также снимается.

Можно ли избежать мобилизации после снятия с розыска?

Если у военнообязанного нет законных оснований для отсрочки (например, по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам или бронированию), после снятия с розыска во время посещения ТЦК и СП мужчину могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК) и, по ее выводам, мобилизовать, говорит юрист.

После уплаты штрафа онлайн и закрытия производства статус "В розыске" в Резерве+ должен сниматься автоматически (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уплата штрафа онлайн или закрытие производства не освобождает от обязанности явиться в ТЦК, если этого требуют.

"Исключение – случаи, когда статус "В розыске" был ошибочным, и после его снятия необходимость явки отпадает. Следовательно, вопрос мобилизации никак не коррелируется с вопросом снятия статуса "В розыске", поэтому лицо может быть мобилизовано после явки в ТЦК и СП, даже если целью визита было просто снять статус "В розыске", – добавляет Лобунько.

Реально ли сняться с розыска онлайн без похода в ТЦК?

Законопроект №12093, принятый в 2025 году, упрощает процедуру уплаты штрафов и снятия с розыска через Резерв+, отмечает юрист.

После уплаты штрафа онлайн и закрытия производства статус "В розыске" должен сниматься автоматически. Однако, если требуется уточнение данных или прохождение ВВК, посещение ТЦК может быть обязательным.

"Для лиц за рубежом дистанционное снятие с розыска возможно через обращение в консульство Украины или через уплату штрафа путем написания заявления о признании вины в совершении нарушений правил воинского учета, но это зависит от конкретной ситуации", – говорит он.

Советы юриста

Регулярно проверяйте статус в Резерв+ и реагируйте на уведомления;

Сохраняйте документы, подтверждающие уважительные причины неявки (например, медицинские справки);

В сложных случаях обращайтесь к специалистам, которые помогут обжаловать незаконные действия ТЦК и СП или полиции.

"Уплата штрафа онлайн упрощает процесс снятия с розыска, но не гарантирует избежание мобилизации без законных оснований для отсрочки. Во избежание повторного попадания в розыск важно своевременно обновлять данные и соблюдать правила воинского учета", – отмечает специалист ЮК "Приходько и Партнеры".