После "снижения" цен на лекарства украинцы будут платить больше, - эксперт

Перед тем, как попасть в список Минздрава, некоторые лекарства существенно подорожали, а остальные остались на том же уровне, или еще больше выросли в цене.

По его словам, новый механизм регулирования рынка не учитывает его реальную динамику, а отмена маркетинговых выплат аптекам приведет к тому, что крупные фармпроизводители лишь увеличат прибыли. В итоге выиграют фармкомпании и импортеры, а пациенты окажутся в проигрыше.

Как свидетельствует статистика цен на сайте Tabletki.ua, прослеживается определенная закономерность. Популярные препараты из списка Минздрава действительно стали дешевле, но все остальные остались на прежнем уровне или же подорожали.

Он также пояснил, что такая ситуация сложилась из-за самого механизма "снижения", который не учитывает существование рынка вообще. Если раньше аптеки получали от производителей маркетинговые платежи, что позволяло им снижать цены для покупателей и конкурировать между собой, то сейчас эти выплаты запрещены.

"Запретили под лозунгом борьбы со "сверхприбылями аптек". Однако... в сверхприбыли включили маркетинговые расходы(!) (то есть расходы), которые производители и так закладывали в свои цены. А когда платежи отменили, они просто... не снизили цены! О чем предупреждали эксперты. Нет, не фарм рынка, экономические эксперты и специалисты по маркетингу", - отметил Гаврилечко.

Кроме того, по его словам, недополученный доход по тем позициям, на которые цены уменьшились компенсируются из-за роста цен на другие лекарства.

"Напомню, что если предприятие продемонстрирует вскоре убытки, то потом будет страдать от проверок со стороны налоговой и потеряет гораздо больше. Поэтому цены, в общем, только растут. В итоге - нулевой эффект для кошелька украинцев", - пояснил Гаврилечко.

Он добавил, что также никаких компенсаторных механизмов ни для производителей ни для аптек в новом регулировании фармрынка не предложено. Поэтому игрокам приходится их искать и внедрять самостоятельно.

Также с прибылью, по мнению эксперта, останутся иностранные производители. Они смогут более активно конкурировать с отечественными по тем позициям, которые стали дороже, тем самым несколько нивелируя их "выигрыш".

Проигрывают в этой ситуации пациенты, потому что ожидаемого облегчения не произошло - лекарства как были дорогими, так и остаются, за исключением определенного в списке Минздрава.

Аптеки, особенно те, что в селах и маленьких городах без маркетинговых доходов и с ограниченной наценкой едва держатся на плаву. Крупные аптечные сети тоже, по словам Гаврилечко, вынуждены будут компенсировать потери маркетинговых бюджетов.

В проигрыше также окажется государство, ведь вскоре ему придется тратить больше на компенсацию стоимости лекарств социально-незащищенным слоям населения, потому что список Минздрава не перекрывает всех потребностей в лекарствах.

"Чтобы цены действительно пошли вниз, нужны не просто запрет или ограничение, а целый комплекс мер как регуляторных так и бюджетных. То есть снижение цены возможно за счет налоговых изменений (льгот), снижение НДС и акцизов и таможенных платежей на сырье для производства, отмена "планов по налогам" и возвращение к запретам разного рода проверок (как это было введено с началом полномасштабного вторжения), расширение перечня участников программы "Доступные лекарства" и выделение бюджетирования под это. То есть, чтобы достичь результата в виде снижения цен для конечного потребителя необходимы "сложные административные решения" и бюджетные средства. Простые... работают только тогда, когда производственные мощности в собственности государства и можно постановлением правительства "заморозить" цены, предусмотрев источники покрытия убытков от этого", - предложил Гаврилечко.

Пока же, по словам эксперта, "простые административные решения" будут способствовать росту импорта, а украинцы будут платить больше.