Самые популярные в Украине лекарства с сегодняшнего дня дешевеют на 30%: полный список
С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине дешевеют некоторые лекарства от разных производителей. Стоимость 100 самых популярных среди граждан препаратов снижается на 30%.
РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.
Содержание
- Почему стоимость лекарств в Украине начала "падать"
- Какие 100 самых популярных лекарств дешевеют на 30%
- На какие еще медпрепараты могут снизить цены
Почему стоимость лекарств в Украине начала "падать"
В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали, что украинские фармацевтические производители подписали декларацию насчет:
- снижения цен на лекарственные средства;
- стабилизации цен на лекарственные средства.
Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с сегодняшнего дня, 1 марта.
"Также предложены меры, которые позволят создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация является открытой к подписанию другими участниками рынка", - отметили в Минздраве.
Украинцам напомнили также, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" (введенное в действие указом президента №82/2025), содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства.
Предусмотрено, в частности, введение ряда регуляций - для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.
Недавно во исполнение решения СНБО правительство уже:
- урегулировало наценки на лекарственные средства;
- запретило практику маркетинговых платежей;
- возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).
Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров №955 (от 17 октября 2008 года) - "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".
Какие 100 самых популярных лекарств дешевеют на 30%
Наиболее популярными лекарствами были определены те, которые (по аналитическим данным) чаще всего покупают украинцы. Цены на 100 таких препаратов с сегодняшнего дня должны снизиться на 30%.
Согласно информации Минздрава, в перечень наиболее популярных среди граждан лекарств вошли:
- 22 позиции, которые производит "Київський вітамінний завод"
- 20 позиций - от фармацевтической компании "Дарниця";
- 17 позиций - от "Фармак";
- 10 позиций - от "ІнтерХім";
- 8 позиций - от корпорации "Артеріум";
- 6 позиций - от "Юрія-Фарм";
- 5 позиций - от "Кусум Фарм";
- 3 позиции - от Борщаговского химико-фармацевтического завода;
- 2 позиции - от фармацевтической фабрики "Віола".
В целом в список попали различные препараты (таблетки, капсулы, гранулы, капли, растворы и др.):
- которые применяются при кашле и простудных заболеваниях;
- антигистаминные;
- противовоспалительные;
- противоревматические;
- витамины;
- микроэлементы;
- лекарства против давления;
- противоязвенные средства;
- успокоительные;
- глазные капли;
- назальные спреи и т.д.
На какие еще медпрепараты могут снизить цены
В конце февраля в Минздраве рассказали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко встречался с представителями украинских производителей фармацевтической продукции.
Во время встречи чиновники обсудили, в частности, реализацию согласованного пошагового плана для дальнейшего снижения цен на лекарственные средства (не входящие в перечень топ-100).
Несколько позже фармпроизводители предоставили Минздраву Украины перечень предложений по лекарственным средствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.
Примечательно, что более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств.
Еще 35 - рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.
В целом, в перечень предложений фармпроизводителей попали:
- обезболивающие препараты;
- сорбенты;
- антациды;
- человеческие иммуноглобулины;
- антибиотики;
- анестетики;
- противоэпилептические лекарственные средства;
- противокашлевые препараты;
- жаропонижающие препараты;
- лекарства, применяемые для регуляции артериального давления;
- витамины;
- микроэлементы.
В Минздраве уточнили, что отпускные цены производители могут начать снижать уже в скором времени - с марта 2025 года.
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, подешевеют ли в Украине дорогие редкие лекарства.
Читайте также, что меняет новый закон о "дешевых" лекарствах, который вступает в действие.
При подготовке материала была использована информация, опубликованная пресс-службой Министерства здравоохранения Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.