Самые популярные в Украине лекарства с сегодняшнего дня дешевеют на 30%: полный список

С сегодняшнего дня, 1 марта, в Украине дешевеют некоторые лекарства от разных производителей. Стоимость 100 самых популярных среди граждан препаратов снижается на 30%.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Почему стоимость лекарств в Украине начала "падать"

В пресс-службе Министерства здравоохранения рассказали, что украинские фармацевтические производители подписали декларацию насчет:

снижения цен на лекарственные средства;

стабилизации цен на лекарственные средства.

Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с сегодняшнего дня, 1 марта.

"Также предложены меры, которые позволят создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация является открытой к подписанию другими участниками рынка", - отметили в Минздраве.

Украинцам напомнили также, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" (введенное в действие указом президента №82/2025), содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства.

Предусмотрено, в частности, введение ряда регуляций - для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.

Недавно во исполнение решения СНБО правительство уже:

урегулировало наценки на лекарственные средства;

запретило практику маркетинговых платежей;

возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров №955 (от 17 октября 2008 года) - "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".

Какие 100 самых популярных лекарств дешевеют на 30%

Наиболее популярными лекарствами были определены те, которые (по аналитическим данным) чаще всего покупают украинцы. Цены на 100 таких препаратов с сегодняшнего дня должны снизиться на 30%.

Согласно информации Минздрава, в перечень наиболее популярных среди граждан лекарств вошли:

22 позиции, которые производит "Київський вітамінний завод"

20 позиций - от фармацевтической компании "Дарниця";

17 позиций - от "Фармак";

10 позиций - от "ІнтерХім";

8 позиций - от корпорации "Артеріум";

6 позиций - от "Юрія-Фарм";

5 позиций - от "Кусум Фарм";

3 позиции - от Борщаговского химико-фармацевтического завода;

2 позиции - от фармацевтической фабрики "Віола".

В целом в список попали различные препараты (таблетки, капсулы, гранулы, капли, растворы и др.):

которые применяются при кашле и простудных заболеваниях;

антигистаминные;

противовоспалительные;

противоревматические;

витамины;

микроэлементы;

лекарства против давления;

противоязвенные средства;

успокоительные;

глазные капли;

назальные спреи и т.д.

На какие еще медпрепараты могут снизить цены

В конце февраля в Минздраве рассказали, что министр здравоохранения Виктор Ляшко встречался с представителями украинских производителей фармацевтической продукции.

Во время встречи чиновники обсудили, в частности, реализацию согласованного пошагового плана для дальнейшего снижения цен на лекарственные средства (не входящие в перечень топ-100).

Несколько позже фармпроизводители предоставили Минздраву Украины перечень предложений по лекарственным средствам собственного производства, цены на которые они готовы снизить в ближайшее время.

Примечательно, что более 70 позиций лекарственных средств из этого перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств.

Еще 35 - рецептурные препараты, которые можно покупать и использовать только при получении рецепта во время консультации у врача.

В целом, в перечень предложений фармпроизводителей попали:

обезболивающие препараты;

сорбенты;

антациды;

человеческие иммуноглобулины;

антибиотики;

анестетики;

противоэпилептические лекарственные средства;

противокашлевые препараты;

жаропонижающие препараты;

лекарства, применяемые для регуляции артериального давления;

витамины;

микроэлементы.

В Минздраве уточнили, что отпускные цены производители могут начать снижать уже в скором времени - с марта 2025 года.