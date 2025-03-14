В Украине подешевеют еще около 250 лекарств: что об этом известно

В Украине продолжается работа по снижению цен на лекарства. Ожидается, что подешеветь могут еще около 250 позиций.

Что известно о снижении цен на лекарства в Украине

По словам эксперта, работа по снижению цен на лекарства в Украине продолжается, поэтому в будущем подешеветь могут еще около 250 лекарственных препаратов.

Багрий напомнил, что ранее производители уже:

уменьшили стоимость 101 позиции на 30%;

переоценили остатки у дистрибьюторов и в аптеках (чтобы изменения вступили в силу немедленно).

"Эта работа - не завершена, она продолжается. Сейчас идет работа над следующими около 200-250 позициями наименований препаратов, на которые будет снижена цена. Что-то будет снижено на 30%, что-то - на 40%, что-то - на 20%. Это уже рыночная ситуация определяет", - объяснил президент ассоциации.

Он отметил также, что аптеки в Украине "контролируют" сейчас пять основных сетей.

"Мы имеем сегодня пять аптечных сетей, которые (и это ни для кого не секрет) владеют 80-85% рынка... Там также есть конкуренция. Нельзя сказать, что это бесконкурентный рынок. Это - совершенно разные сети, каждая из них ведет свою политику", - отметил Багрий.

Он признал, что значительную роль в формировании цен на лекарства в Украине играют так называемые маркетинговые договоры между аптеками и производителями.

"Поскольку фармацевтический рынок генерический... Часто производители делают одно и то же действующее вещество, тот же продукт. И они борются за полку в этой аптеке. И здесь идут так называемые маркетинговые договоры - чтобы попасть туда, нужно заплатить бонус. Кто заплатит бонусов больше, тот попадет на полку. И, соответственно, это приводит к росту цены и к тому, что мы, как пациенты в стране, переплачиваем", - пояснил специалист.

В то же время Багрий подчеркнул, что этот вопрос требует государственного урегулирования с учетом интересов потребителей.

Кроме того, президент ассоциации "Виробники ліків України" рассказал, что наше государство сейчас экспортирует препараты в 73 страны мира. При этом экспорт ежегодно растет.

"Украина сегодня экспортирует лекарства в 73 страны мира, экспортирует очень активно. Если в 1991 году, когда Украина стала независимой, украинский экспорт был исключительно в страны Советского союза, то сегодня это - 73 страны. Кроме того, экспорт растет каждый год. Год к году мы добавляем 20% к экспорту", - подытожил Багрий.